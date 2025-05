Kursziel unverändert

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund unverändert belassen.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Borussia Dortmund) mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. Erneut habe sich der BVB für die Champions League qualifiziert, schrieb Trion Reid am Dienstag nach dem Saison-Finale der Bundesliga. Borussia Dortmund bleibt seine bevorzugte Fußball-Aktie. Der vom Unternehmen jüngst bekräftigte Finanz-Ausblick könnte sich als konservativ erweisen.

Die BVB-Aktie gibt am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise um 1,15 Prozent auf 3,88 Euro nach.

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / 18:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

