Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 581,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 581,80 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 582,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 579,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 53.630 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 421,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 27,52 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 21,40 EUR, nach 20,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 563,63 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,05 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,05 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 46,82 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

