DAX dürfte sich über 24.000 Punkten halten -- Chinas Börsen freundlich -- Palo Alto Networks mit Gewinnsprung -- Infineon und NVIDIA arbeiten bei Stromversorgung für KI-Server zusammen

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex setzte seine Rekordrally am Dienstag fort. Der DAX startete bereits mit einem Plus in die Sitzung. Damit knackte er gleich zu Beginn die runde 24.000-Punkte-Marke. Im Verlauf konnte er ein neues Rekordhoch bei 24.082,48 Zählern erklimmen. Letztlich ging er mit einem Aufschlag von 0,42 Prozent auf 24.036,11 Einheiten in den Feierabend - und erreichte damit zugleich eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Der TecDAX notierte klar in Grün, nachdem er ebenso fester gestartet ist. Er beendete den Handelstag mit moderaten Gewinnen von 0,48 Prozent bei 3.868,51 Zählern. Nachdem der DAX am Dienstag erstmals über die Marke von 24.000 Punkten gesprungen und ein neues Rekordhoch bei 24.082,48 Zählern erreicht hat, dürften Anleger es am Mittwoch zunächst ruhiger angehen lassen, zumal die Vorgaben aus den USA negativ sind. Das Allzeithoch dürfte jedoch in Sichtweite bleiben und das Börsenbarometer weiter über der runden 24.000er-Schwelle notieren. Die neue Bestmarke auf Schlusskursbasis des deutschen Leitindex liegt daneben mittlerweile bei 24.036,11 Einheiten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen verbuchten am Dienstag Gewinne. Der EURO STOXX 50 bewegte sich klar im Plus, nachdem er marginal höher gestartet ist. Er beendete die Sitzung mit einem Aufschlag von 0,42 Prozent auf 5.449,89 Punkte. Am Mittwoch prognostizieren Experten ein abwartendes Geschäft an Europas Börsen, nachdem auch an der Wall Street am Vorabend die Vorsicht dominiert hatte. Den Märkten würden nach Ende der Berichtssaison frische Impulse fehlen, heißt es. "Vor allem von der Entwicklung bei Zoll-Verhandlungen hört man fast gar nichts", kommentiert zudem ein Händler laut "Dow Jones Newswires". Wichtige Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte indes nicht auf der Agenda. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativer Tendenz. So zeigte sich der Dow Jones zu Beginn mit einem leichten Abschlag von 0,13 Prozent auf 42.735,11 Punkte und ging schlussendlich 0,27 Prozent tiefer bei 42.67718 Punkten aus dem Handel.

Daneben startete der Techwerteindex NASDAQ Composite 0,43 Prozent tiefer bei 19.132,06 Zählern und schloss ebenfalls in der Verlustzone - für den US-Leitindex ging es 0,38 Prozent auf 19.142,71 Punkte abwärts. Die angespannte Haushaltslage der USA stand auch am Dienstag im Fokus der Wall Street und bremst die Kaufbereitschaft der Anleger. Am Montag hatten die US-Börsen trotz des Verlusts ihres letzten Triple-A-Ratings vergleichsweise unbeeindruckt reagiert und schlossen nahezu unverändert. Dennoch überwog laut Marktteilnehmern die Zurückhaltung angesichts des weiter wachsenden Haushaltsdefizits. Zwar waren für den Tag keine bedeutenden Konjunkturdaten angekündigt, dafür rückten öffentliche Äußerungen von Vertretern der US-Notenbank in den Mittelpunkt. Von ihnen erhofften sich Anleger Hinweise auf den geldpolitischen Kurs in den kommenden Wochen. Aus dem Unternehmenssektor gab es unterdessen kaum Impulse. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken