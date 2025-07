Aktienrückkauf geplant

Die HSBC Holdings hat im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet und damit die Erwartungen verfehlt.

Die in London ansässige Bank meldete einen Nettogewinnrückgang um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 4,58 Milliarden US-Dollar, und verfehlte damit die auf 5,29 Milliarden Dollar lautende Konsensschätzung von Visible Alpha. Der Gewinn vor Steuern sank ebenfalls um 29 Prozent auf 6,33 Milliarden Dollar, trotz steigender Nettozinserträge. Das Ergebnis wurde durch die Verbuchung von Verwässerungs- und Wertminderungsverlusten in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit der assoziierten Bank of Communications belastet.

HSBC kündigte zudem an, einen Aktienrückkauf von bis zu 3 Milliarden US-Dollar zu starten.

Unter der Führung von CEO Georges Elhedery, der im September die Leitung der Bank übernommen hat, hat die HSBC ihre Geschäfts- und Investmentbanking-Aktivitäten zusammengelegt und die Größe ihres Vorstands um ein Drittel reduziert. Elhedery will, dass die Bank sich auf ihre Stärken konzentriert: das Privatkundengeschäft in Großbritannien und Hongkong, die Rolle als Brücke für große Unternehmen zu den globalen Märkten und die Unterstützung wohlhabender Kunden bei ihren Finanzen.

