1. DAX dürfte sich bei 24.000-Punkte-Marke halten - sonst wenig Bewegung

Der DAX dürfte am Mittwoch nach dem Sprung über die 24.000 Punkte-Schwelle am Dienstag und den jüngsten Rekorden kaum verändert ins Rennen gehen. In vorbörslichen Indikationen steht er bei 24.003,19 Punkten zeitweise um 0,14 Prozent tiefer.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den asiatischen Märkten bewegen sich die Kurse zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,33 Prozent auf 37.405 Punkte. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite hingegen um 0,35 Prozent auf 3.392 Zähler zu. Auch in Hongkong geht es aufwärts: Der Hang Seng gewinnt zeitweise 0,89 Prozent auf 23.891 Einheiten.

3. Infineon und NVIDIA arbeiten bei Stromversorgung für KI-Server zusammen

Infineon und NVIDIA tun sich zusammen, um die kommende Generation von Stromversorgungssystemen für KI-Rechenzentren zu entwickeln. Diese Generation von Stromversorgungssystemen basiere auf einer neuen Architektur mit zentraler Stromerzeugung durch 800-V-Hochspannungsgleichstrom, erläuterte Infineon. Zur Nachricht

4. Palo Alto Networks-Aktie mit Gewinnsprung

Für Palo Alto Networks ist das dritte Geschäftsquartal 2025 mit einem Gewinnsprung zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 0,430 US-Dollar auf 0,80 US-Dollar und lag damit über den Analystenerwartungen von 0,771 US-Dollar. Zur Nachricht

5. Bilanzen voraus: Anleger schauen auf Xpeng, Zoom und Snowflake

In den USA stehen die Bilanzen der vielbeachteten Konzerne Xpeng, Snowflake und Zoom auf der Agenda. Was Analysten erwarten

6. Google präsentiert neue AR-Brille

Auf der Entwicklerkonferenz Google I/O zeigte der Konzern seine Vision, wie seine Künstliche Intelligenz die Nutzer im Alltag auf Schritt und Tritt begleiten und ihnen das Leben erleichtern soll. Eine zentrale Rolle spielen dabei auch Kameras von Smartphones und Computer-Brillen, dank denen die KI sehen kann, worauf der Mensch gerade schaut. Zur Nachricht

7. Gucci-Mutter Kering begibt Anleihe über 750 Millionen Euro

Kering hat eine Anleihe im Volumen von 750 Millionen Euro begeben. Die Anleihe mit einer Laufzeit von viereinhalb Jahren besteht aus einer Tranche und ist mit einem Kupon von 3,125 Prozent ausgestattet. Zur Nachricht

8. HORNBACH Holding bleibt bei Zielen vorsichtig

Die miese Verbraucherstimmung und der anhaltende Kostendruck werden den Baumarkt- und Baustoffekonzern HORNBACH Holding in den kommenden Monaten belasten. Trotz anhaltender Ausgabendisziplin werden weitere Kostensteigerungen aufgrund inflationsbedingt gestiegener Gehälter erwartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch verteuert. Ein Barrel der Rohölsorte Brent kostete am Morgen zeitweise 66,48 US-Dollar, nach 65,60 US-Dollar am Vortag. Auch der Preis für WTI zog an.

10. Euro weiter im Aufwind

Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter zugelegt. Die Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,1334 Dollar und damit rund einen halben Cent mehr als am Dienstagabend. Der Euro setzt damit seine Erholung von seinem Rückschlag von Anfang der vergangenen Woche fort.