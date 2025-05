Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 582,00 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 582,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 582,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 579,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 117.477 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 421,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 38,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 21,40 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 563,63 EUR angegeben.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 11,05 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 07.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 46,82 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

