Schwarze Zahlen

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines hat im ersten Quartal unter dem Strich ein deutliches Plus erzielt.

Werte in diesem Artikel

Der DAX-Konzern bestätigte zudem die in der vergangenen Woche gemeldeten vorläufigen Zahlen. Auch der Ausblick bleibt zu letzter Woche unverändert, als die Umsatzprognose wegen des aktuell schwächeren US-Dollar wieder aus das ursprüngliche Niveau zurückgenommen wurde.

"Mit Blick auf unsere Ergebnisprognose für das Gesamtjahr sehen wir uns weiterhin klar auf Kurs", sagte Vorstandschef Lars Wagner. "Mögliche Auswirkungen der aktuell hoch volatilen US-Zollpolitik auf die globale Luftfahrtbranche sind derzeit schwer vorhersehbar." MTU geht weiterhin davon aus, dass ohne abmildernde Maßnahmen Belastungen im mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich anfallen werden.

MTU steigerte den Nettogewinn um 77 Prozent zum Vorjahr auf 224 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie betrug 4,03 Euro. Auf bereinigter Basis kletterte der Nettogewinn um 41 Prozent auf 221 Millionen Euro.

Der Umsatz stieg auf bereinigter Basis um ein Viertel auf 2,09 Milliarden Euro, wie MTU am 28. April mitgeteilt hatte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 38 Prozent auf 300 Millionen Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich auf 14,3 Prozent von 13,0 Prozent im Vorjahreszeitraum. Alle Segmente verzeichneten einen Gewinnanstieg.

Für 2025 stellt der Konzern nun wieder einen Umsatz zwischen 8,3 und 8,5 Milliarden Euro in Aussicht, statt in der Spanne von 8,7 bis 8,9 Milliarden Euro. Die Prognose basiert nun wieder auf einem Dollarkurs von 1,10 gegenüber dem Euro statt zuletzt 1,05 Dollar. Zum Wachstum sollen alle Geschäftsbereiche beitragen.

Das stärkste Wachstum dürfte das zivile Seriengeschäft mit einem organischen Plus im mittleren Zehner-Prozentbereich aufweisen. Das Ersatzteilgeschäft soll im niedrigen Zehner-Prozentbereich zulegen. In der zivilen Instandhaltung wird ein Wachstum im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich erwartet, im Militärgeschäft ein Plus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich.

Das bereinigte EBIT soll weiterhin im mittleren Zehner-Prozentbereich zunehmen, der bereinigte Gewinn nach Steuern und das bereinigte EBIT sollen gleichermaßen steigen. Beim Free Cashflow erwartet MTU mit 250 bis 300 Millionen Euro weiterhin einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Direkte sowie mögliche indirekte Auswirkungen der hoch volatilen weltweiten Zollsituation sind bislang nicht Bestandteil der Prognose.

Die Aktien des Triebwerksherstellers MTU knicken via XETRA zwischenzeitlich um 4,27 Prozent ein auf 309,70 Euro.

DOW JONES