MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 369,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 369,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 367,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 372,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.895 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 376,00 EUR markierte der Titel am 19.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 1,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 210,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,81 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 367,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MTU Aero Engines ein EPS von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,25 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

