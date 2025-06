MÄRKTE USA/Etwas fester - Tesla mit Kurssprung von fast 10%

23.06.25 18:41 Uhr

Von Steffen Gosenheimer DOW JONES--Nach einem knapp behaupteten Start zeigen sich die US-Aktienindizes am Montagmittag (Ortszeit) etwas fester. Der Eintritt der USA in den Krieg zwischen Israel und Iran belastet kaum, insbesondere weil auch der Ölmarkt nur sehr verhalten darauf reagiert. Nur anfangs stiegen die Ölpreise, aber auch da nur leicht, aktuell geben sie gegenüber dem späten Freitag um bis zu 0,7 Prozent nach. Im Handel verweist man darauf, dass der Iran bislang noch nicht wirklich reagiert habe und eine befürchtete Blockade der Straße von Hormus dem Iran selbst schaden würde. Zudem dürften dadurch viele Länder auf den Plan gerufen werden, so Ölexporteure wie Saudi-Arabien oder auch Ölabnehmer wie China. Rund 20 Prozent des globalen Erdölhandels wird über die Meerenge abgewickelt. Der Dow-Jones-Index liegt 0,1 Prozent im Plus bei 42.233 Punkten. Der breite S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu, die Nasdaq-Indizes ziehen um bis zu 0,3 Prozent an. Für etwas Unterstützung sorgt auch Konjunkturzuversicht. Die US-Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen sind trotz der Zolltiraden von Präsident Trump im Juni jeweils einen Tick besser als erwartet ausgefallen. Sie deuten zudem auf Expansion hin. Der Dollar wertete als klassische Fluchtwährung zunächst etwas auf, kam dann aber von den Hochs wieder zurück. Er profitierte auch von den anfangs höheren Ölpreisen, weil diese das reale Austauschverhältnis von US-Ex- und Importen verbessern, zumal die USA ein Netto-Energiexporteur sind. Für einen kompletten Richtungswechsel und einen fallenden Dollar-Kurs sorgte im Handelsverlauf US-Notenbank-Gouverneurin Michelle Bowman. Sie zeigte sich offen für Zinssenkungen schon ab Juli, sollte sich der Inflationsdruck im Rahmen halten. Bowmans Aussage ist deshalb bemerkenswert, weil sie bislang eine sehr deutliche Einstellung zur Bekämpfung der Inflation an den Tag gelegt hatte. Der Euro kostet 1,1536 Dollar, verglichen mit Tagestiefs knapp über 1,1450. Auch am Anleihemarkt bewegt Bowman die Kurse. Die Zehnjahresrendite sinkt kräftig um 8 Basispunkte auf 4,30 Prozent sinken. Der Goldpreis steigt um 0,6 Prozent, gestützt von sinkenden Anleiherenditen und dem schwächeren Dollar. Rüstungswerte legen zu Gesucht sind nach den US-Luftschlägen Rüstungsaktien. Northrop Grumman verteuern sich um 1,7 Prozent. Das Unternehmen stellt die B2-Bomber her, die bei den Angriffen mit bunkerbrechenden Bomben beteiligt waren. Boeing legen um 1,1 Prozent zu, Lockheed Martin um 2,2 Prozent. RTX geben ein halbes Prozent nach. Kursbewegende Unternehmensnachrichten sind rar. Tesla machen einen Satz um fast 10 Prozent. Der E-Autobauer hat wie angekündigt am Sonntag seinen Robotaxidienst im texanischen Austin gestartet. Northern Trust rücken um 6,7 Prozent vor. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge ist die Bank of New York Mellon an dem kleineren Wettbewerber interessiert. New York Mellon geben um gut 3 Prozent nach. Hims & Hers Health brechen um 32 Prozent ein, nachdem Novo Nordisk seine Partnerschaft mit dem Telemedizin-Unternehmen beendet hat und Bedenken wegen "illegaler Massenpräparate und irreführendem Marketing" äußerte. Der Chemietitel Dow büßt 2,9 Prozent ein, gedrückt von einer Verkaufsempfehlung durch BMO Capital. Fiserv steigen um 2,6 Prozent. Das Finanztechnologieunternehmen plant, bis Ende des Jahres eine Plattform für Digitalwährungen zu starten. INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.233,19 +0,1% 26,37 -0,8% S&P-500 5.981,09 +0,2% 13,25 +1,5% NASDAQ Comp 19.498,36 +0,3% 50,95 +0,7% NASDAQ 100 21.706,02 +0,4% 79,63 +2,9% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1532 +0,5% 1,1473 1,1523 +10,8% EUR/JPY 168,97 +0,5% 168,18 168,01 +3,2% EUR/CHF 0,9382 +0,0% 0,9380 0,9413 -0,1% EUR/GBP 0,8551 -0,1% 0,8557 0,8551 +3,4% USD/JPY 146,51 -0,0% 146,57 145,81 -6,8% GBP/USD 1,3486 +0,6% 1,3408 1,3474 +7,1% USD/CNY 7,1669 -0,0% 7,1677 7,1664 -0,6% USD/CNH 7,1809 -0,1% 7,1895 7,1779 -2,0% AUS/USD 0,6423 -0,0% 0,6424 0,6465 +3,9% Bitcoin/USD 100.736,50 +1,6% 99.182,35 104.259,65 +5,0% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,66 73,91 -0,3% -0,25 +2,8% Brent/ICE 76,81 77,32 -0,7% -0,51 +3,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.388,64 3.368,72 +0,6% 19,93 +28,4% Silber 31,45 31,38 +0,2% 0,07 +12,5% Platin 1.122,57 1.104,64 +1,6% 17,93 +26,2% Kupfer 4,83 4,83 -0,1% 0,00 +17,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/DJN/gos (END) Dow Jones Newswires June 23, 2025 12:42 ET (16:42 GMT)

