MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 370,10 EUR zu.

Das Papier von MTU Aero Engines legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 370,10 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 372,80 EUR. Bei 368,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 14.704 Aktien.

Bei 376,00 EUR markierte der Titel am 19.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 210,80 EUR ab. Mit Abgaben von 43,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,12 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 367,70 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 21,74 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

