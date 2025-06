MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag höher

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 370,50 EUR nach oben.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 370,50 EUR. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 376,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 374,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.114 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.06.2025 bei 376,00 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 1,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 210,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 75,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,85 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 356,90 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,10 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

