Aktienentwicklung

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Vormittag zu

18.06.25 09:24 Uhr

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 358,80 EUR.

Wer­bung

Um 09:07 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 358,80 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 359,70 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 355,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.192 MTU Aero Engines-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 361,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Bei 210,80 EUR fiel das Papier am 26.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 41,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,85 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 351,90 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an. Am 16.02.2016 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026. Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 16,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie MTU-Aktie fester: MTU zieht Prognose 2025 an DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren verdient Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: MTU Aero Engines