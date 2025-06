AKTIEN IM FOKUS: Luftfahrt-Aktien gefragt - Airbus vorne im Dax, MTU mit Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Luftfahrt-Aktien gefragt - Airbus vorne im Dax, MTU mit Rekord Mit Airbus (Airbus SE) und MTU (MTU Aero Engines) sind am Mittwoch zwei Aktien aus dem Luftfahrtsektor im DAX besonders gefragt. Sie führten mit deutlichen Kursaufschlägen den nur wenig veränderten deutschen Leitindex an. Bei MTU reichte es gar für eine Bestmarke.

Die Aussicht auf womöglich höhere Dividendenausschüttungen trieben die Airbus-Anteile um 2,9 Prozent auf 165,48 Euro nach oben und machten die Vortagesverluste vergessen. Künftig soll bei Airbus jährlich 30 bis 50 Prozent des Überschusses als Dividende an die Anteilseigner fließen, hieß es. Bisher hatte die Quote bei 30 bis 40 Prozent gelegen. Außerdem bestätigte Konzernchef Guillaume Faury die Ziele für das laufende Jahr.

Faury will zudem die Gewinne des Geschäfts mit Hubschraubern, Rüstung und Raumfahrt in den kommenden Jahren nach oben treiben. Händler erwähnten, dass die für diese beiden Bereiche genannten mittelfristigen Ziele leicht über den Erwartungen lägen. Zum Geschäft mit Verkehrsflugzeugen habe es derweil keine Mittelfristziele gegeben, wurde noch erwähnt. In der wichtigsten Sparte kämpft Airbus seit Jahren mit Engpässen bei seinen Zulieferern, während es an Aufträgen nicht mangelt.

Am Dienstag waren die Airbus-Aktien zwischenzeitlich auf das niedrigste Niveau seit fast vier Wochen abgerutscht, während die Branche derzeit intensiv im Blickfeld steht angesichts der jährlichen Luftfahrtmesse in Paris. Die Auftragsflut für Airbus halte an, schrieben die Autoren des täglichen Bernecker-Börsenbriefs angesichts der ergatterten Aufträge verschiedener Airlines.

So holte der Hersteller auf der seit Montag laufenden Messe bisher weitere Bestellungen und Vorverträge über mehr als 200 Flugzeuge herein, während sein kriselnder US-Konkurrent Boeing am Morgen des dritten Messetages weiterhin blank dastand. Die Airbus-Aktien seien unverändert ein Basis-Investment im Luftfahrtsektor, betonten die Bernecker-Autoren.

Die Papiere von MTU kletterten am Mittwoch auf ein Rekordhoch, welches nun bei 365,70 Euro steht. Zuletzt gewannen sie 2,6 Prozent auf 363,60 Euro. Am Vortag hatte eine vom Triebwerkshersteller angehobene Geschäftsprognose noch nicht ganz gereicht, die alte Bestmarke von Ende Mai bei 361,70 Euro zu übertreffen.

Warburg Research hob das Kursziel für MTU nun von 300 auf 350 Euro an und blieb beim "Hold"-Votum. Der Konzern habe auf der Pariser Luftfahrtmesse kurz- bis mittelfristige Ziele ausgegeben, die über den Erwartungen lägen, schrieb Analyst Christian Cohrs. Er schraubte seine Ergebnisprognosen deutlich nach oben. In den MTU-Aktien sei aber schon ein Großteil der positiven Nachrichten eingepreist.

Die Bernecker-Autoren sehen in MTU für Anleger eine gute Halteposition. "Der Münchener Triebwerksbauer profitiert aktuell von einer robusten Nachfrage im zivilen Luftfahrtgeschäft sowie einer stabilen Entwicklung im Wartungssegment"./ajx/tih/mis