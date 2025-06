Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagnachmittag im Minus

Airbus SE im Fokus

Die Aktie von Airbus SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 161,28 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 161,28 EUR. In der Spitze büßte die Airbus SE-Aktie bis auf 159,14 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 160,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 158.363 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,69 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,44 EUR aus.

Am 30.04.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 13,54 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,83 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,48 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Boeing-Aktie erholt: Boeing geht von etwas schwächerer Flugzeugnachfrage aus

Airbus-Aktie im Plus: Airbus erhält Bestellungen bei Paris Air Show

Airbus-Aktie dennoch schwächer: Airbus zeigt sich optimistisch für steigende Flugzeugnachfrage