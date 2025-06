Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagnachmittag in Grün

Airbus SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 162,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 162,08 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 163,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 162,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 112.761 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 23,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,69 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 179,44 EUR für die Airbus SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 30.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,54 Mrd. EUR im Vergleich zu 12,83 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Airbus SE.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,48 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus-Aktie dennoch schwächer: Airbus zeigt sich optimistisch für steigende Flugzeugnachfrage

Lufthansa-Aktie dennoch verlustreich: Lufthansa mit höchster Pünktlichkeitsquote seit einem Jahrzehnt

Boeing und Airbus könnten offenbar Aufträge aus Marokko gewinnen - Aktie uneins