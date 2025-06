Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagmittag gesucht

Airbus SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 161,88 EUR zu.

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 161,88 EUR. Die Airbus SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 162,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 48.337 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 29,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,69 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 179,44 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,54 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 12,83 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,48 EUR fest.

