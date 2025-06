Großauftrag

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat zu Beginn der Paris Air Show einen ersten Großauftrag an Land gezogen.

Der saudi-arabische Flugzeugfinanzierer Avilease bestellte 10 Exemplare des neuen A350-Frachters und 30 Schmalrumpf-Jets aus der Modellfamilie A320neo, wie Airbus am Montag auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris mitteilte. Avilease könne die Bestellung noch auf bis zu 22 A350F und 55 A320neo-Jets aufstocken.

Riyadh Air bestellt 25 Airbus-Großraumjets

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat am ersten Messetag in Le Bourget einen Großauftrag für sein größtes Modell erhalten. Vertreter der saudi-arabischen Fluggesellschaft Riyadh Air und Airbus unterzeichneten eine Bestellung über 25 Exemplare des Airbus A350-1000. Riyadh Air könne den Auftrag noch auf 50 Maschinen des Typs erhöhen, teilte Airbus auf der Paris Air Show am Montag weiter mit. Am Morgen hatte bereits der saudische Flugzeugfinanzierer Avilease 40 Jets bei Airbus bestellt.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,40 Prozent im Plus bei 162,20 Euro.

