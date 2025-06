Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag in Rot

Airbus SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 161,56 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr rutschte die Airbus SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 161,56 EUR ab. In der Spitze fiel die Airbus SE-Aktie bis auf 159,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,10 EUR. Zuletzt wechselten 140.572 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Gewinne von 9,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,79 Prozent würde die Airbus SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,67 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 179,44 EUR.

Am 30.04.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,54 Mrd. EUR im Vergleich zu 12,83 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 05.08.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus-Aktie dennoch schwächer: Airbus zeigt sich optimistisch für steigende Flugzeugnachfrage

Lufthansa-Aktie dennoch verlustreich: Lufthansa mit höchster Pünktlichkeitsquote seit einem Jahrzehnt

Boeing und Airbus könnten offenbar Aufträge aus Marokko gewinnen - Aktie uneins