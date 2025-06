Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagnachmittag entwickeln

Der Bitcoin-Kurs ging um 17:11 um -1,00 Prozent auf 104.993,24 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 106.054,34 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 46,4 Prozent.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 17:11 ab. Es geht -3,26 Prozent auf 433,52 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 448,12 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich Ethereum mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Ethereum-Kurs -1,76 Prozent schwächer bei 2.531,43 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2.576,71 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Litecoin-Kurs um -0,71 Prozent auf 85,93 US-Dollar. Am Vortag standen noch 86,54 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 0,89 Prozent auf 2,167 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,148 US-Dollar wert.

Zudem gibt Cardano nach. Um -1,44 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,6323 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,6416 US-Dollar wert war.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 312,56 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (311,48 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,35 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1720 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:10 auf 0,1702 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0052 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2587 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2608 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0052 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0054 US-Dollar.

Zudem gibt Dash am Samstagnachmittag nach. Um -0,51 Prozent auf 20,38 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 20,48 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -1,73 Prozent auf 5,610 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 5,709 US-Dollar wert.

