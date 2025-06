Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zieht am Mittwochnachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 164,00 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 164,00 EUR zu. Der Kurs der Airbus SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 166,96 EUR zu. Mit einem Wert von 161,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 165.102 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 8,15 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 124,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 23,94 Prozent Luft nach unten.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,69 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,44 EUR aus.

Am 30.04.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,54 Mrd. EUR – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,48 EUR fest.

