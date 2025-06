Notierung im Fokus

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Dienstagnachmittag positiv

17.06.25 16:09 Uhr

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 358,40 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 358,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 360,50 EUR. Bei 345,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 129.285 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 361,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 0,92 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2024 bei 210,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 41,18 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,85 EUR belaufen. Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 351,90 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,00 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren verdient Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern Aktien-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet MTU Aero Engines-Aktie

