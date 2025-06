MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines macht am Vormittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 369,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 369,80 EUR. In der Spitze legte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 370,90 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 368,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.890 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 376,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.06.2025 erreicht. Gewinne von 1,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 210,80 EUR am 26.06.2024. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 75,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,12 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 367,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 21,74 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie verzeichnet nach Analysten-Kaufempfehlung Rekord - Paris Air Show bringt Aufträge in Milliardenhöhe

Buy für MTU Aero Engines-Aktie nach Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyse

MTU Aero Engines-Analyse: Buy-Hochstufung für MTU Aero Engines-Aktie von Deutsche Bank AG