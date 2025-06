Aktien Frankfurt Eröffnung: Nahost-Waffenruhe und fallende Ölpreise treiben an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran hat die europäischen Börsen am Dienstag kräftig nach oben getrieben. Während am Ölmarkt die Notierungen einbrachen, herrschte unter den Anlegern am Aktienmarkt im Gegenzug Erleichterung. Auch in Fernost hatten die wichtigsten Börsen am Dienstag bereits positiv reagiert.

Der Dax verließ seinen jüngsten Abwärtstrend, den er nach dem Rekord Anfang Juni eingeschlagen hatte, indem er im frühen Handel um 1,86 Prozent auf 23.702 Punkte nach oben schnellte. Allerdings blieb er damit noch unter seiner 21-Tage-Linie, die einen beliebten Trendindikator darstellt.

Auch der MDax stieg deutlich, und zwar um 1,45 Prozent auf 29.708 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) legte außerdem 1,7 Prozent zu.

Zwischen Israel und dem Iran soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe in Kraft getreten sein. Irans staatlicher Rundfunk bestätigte die Waffenruhe, kurz darauf auch die israelische Regierung.

Die Ölpreise sackten deutlich unter 70 US-Dollar je Fass ab. Wegen der Furcht vor Einschränkungen der globalen Ölversorgung im Falle einer Ausweitung des Krieges galten diese zuletzt als Krisenbarometer./tih/mis