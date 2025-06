Israels Militär bleibt nach Waffenruhe in erhöhter Einsatzbereitschaft

TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär bleibt nach Angaben seines Sprechers auch nach Inkrafttreten der Waffenruhe mit dem Iran in erhöhter Bereitschaft. Im Krieg mit dem Erzfeind Iran habe die Armee "alle ihre Ziele erreicht", teilte Militärsprecher Effie Defrin mit. Der Generalstabschef Ejal Zamir habe die Armee angewiesen, hart auf jeden Verstoß gegen die Waffenruhe zu reagieren, sagte der Sprecher weiter. Vor Inkrafttreten der Waffenruhe seien noch rund 20 Raketen auf Israel abgefeuert worden. Israel habe in der Nacht noch Ziele in Teheran angegriffen. "Auch in diesen Momenten ist die Luftwaffe weiterhin bereit, Drohungen abzuwehren und rasche Angriffsoperationen umzusetzen", sagte der Sprecher./le/DP/mis