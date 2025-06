MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 369,40 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 369,40 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 369,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 372,00 EUR. Bisher wurden heute 13.650 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (376,00 EUR) erklomm das Papier am 19.06.2025. 1,79 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2024 bei 210,80 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 75,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,81 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 367,70 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MTU Aero Engines-Gewinn in Höhe von 16,25 EUR je Aktie aus.

