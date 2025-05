S&P 500-Papier Entergy-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Entergy Aktionären eine Freude

Dividendenauszahlung

So viel Dividende zahlt Dividendenaktie Entergy.

Werte in diesem Artikel

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Entergy am 02.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 2,29 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 5,53 Prozent. Insgesamt wurde beschlossen 999,98 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 6,78 Prozent angehoben.

Dividendenrenditeanpassung

Letztlich notierte der Entergy-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 84,47 USD. Für das Jahr 2024 weist der Entergy-Titel eine Dividendenrendite von 3,03 Prozent auf. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,29 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Entergy via New York 42,81 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 61,34 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Entergy- Dividendenerwartung

Für 2025 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 2,55 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verschlechterung auf 3,02 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Entergy

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Entergy steht aktuell bei 36,634 Mrd. USD. Entergy verfügt über ein KGV von aktuell 31,00. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Entergy auf 11,880 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 2,47 USD aus.

