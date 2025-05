Politische Unsicherheit

Rüstungswerte stehen am Dienstag im Fokus: Die Unsicherheiten um die Bundeskanzler-Wahl und damit das geplante Infrastruktur-Paket sorgte für sichtliche Verunsicherung.

• Rheinmetall-Aktie, HENSOLDT und RENK im Sog des Kanzlerwahl

• Kanzlerwahl-Eklat und wachsende politische Unsicherheit vergraulen Anleger zeitweise

• Sorgen um milliardenschweren Infrastrukturpaket belasten



Rheinmetall-Aktie unter Druck

Nach Wochen des Höhenflugs musste die Rheinmetall-Aktie heute zeitweise deutliche Verluste hinnehmen. Noch bis zum heutigen Morgen hatte die Aktie des Rüstungskonzerns ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fortgesetzt. Angetrieben wurde der Kurs durch starke vorläufige Geschäftszahlen und positive Analystenkommentare. Die Schweizer Großbank UBS hob etwa ihr Kursziel für Rheinmetall kürzlich von 1.600 auf 1.840 Euro an und bestätigte die Einstufung auf "Buy".

Ende der Rekordjagd

Am Dienstag fand die Rekordjagd zwischenzeitlich aber ein jähes Ende. Zwar erklomm die Rheinmetall-Aktie im frühen XETRA-Geschäft zunächst noch einen neuen Höchststand bei 1.666,00 Euro, im Tagestieg fiel sie jedoch um mehr als fünf Prozent nach unten gegangen bis auf 1.544,50 Euro. Im Späthandel ging es jedoch erneut aufwärts, sodass sich das Papier letztlich 1,11 Prozent höher bei 1.645,00 Euro verabschiedete

Doch nicht nur Rheinmetall-Anleger zeigten sich am Dienstag beunruhigt. Für die Papiere von HENSOLDT ging es via XETRA schlussendlich um 2,04 Prozent bergab auf 69,80 Euro, während RENK-Titel ebenso lange im Minus notierten, konnten sie letztlich 1,33 Prozent auf 58,74 Euro steigen.

Politisches Chaos sorgt für Kursrutsch

Auslöser war das politische Beben rund um den Kanzlerwahl-Eklat um Friedrich Merz, der die Märkte in Unsicherheit versetzt hat. Insbesondere die drohende Blockade des angekündigten Infrastrukturpakets ließ Anleger vorsichtig werden - auch bei einem Unternehmen wie Rheinmetall, das neben dem Rüstungsgeschäft zunehmend auf zivile Industrieprojekte setzt. Nun setzen sich Hoffnungen auf die Milliardenspritze wieder durch, nachdem der CDU-Chef im zweiten Wahldurchgang doch zum Bundeskanzler gewählt wurde.

Das geplante Rüstungs- und Infrastrukturpaket im Umfang von mehreren Milliarden Euro soll unter anderem Investitionen in Transport, Digitalisierung und Energie ermöglichen - Bereiche, in denen Rheinmetall mit seiner Technologiesparte ebenfalls Aufträge erwartet hatte. Das Politische Hin und Her schürt jedoch Zweifel an der Verlässlichkeit von Verteidigungszusagen und langfristigen Rüstungsbudgets. Auch wenn die Nachfrage nach Militärtechnik global hoch bleibt, reagieren Investoren empfindlich auf die neuen Unsicherheiten im Inland.

Langfristig sehen Analysten in der global steigenden Rüstungsnachfrage und den vollen Auftragsbüchern des Unternehmens aber dennoch weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial.

