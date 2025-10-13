DAX 24.143 -1,0%ESt50 5.523 -0,8%MSCI World 4.275 -0,2%Top 10 Crypto 15,33 -3,9%Nas 22.695 +2,2%Bitcoin 96.260 -3,4%Euro 1,1557 -0,1%Öl 62,20 -1,9%Gold 4.129 +0,4%
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- Rheinmetall sichert sich Auftrag -- Gold, Silber, Conti, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Vonovia, Siemens Energy, Alibaba im Fokus
Aktien-Tipp Zalando-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Ausblick: Goldman Sachs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

WKN 850739

ISIN FR0000121261

Deutsche Bank AG

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

12:01 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Michelin nach einer Gewinnwarnung von 37 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung an sich sei am Markt bereits erwartet worden, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Reifenhersteller sein Ertragsziel deutlich stärker nach unten korrigiert als befürchtet. Insgesamt findet der Experte es schwierig, die Gewinnwarnung vollständig mit den von den Franzosen dazu veröffentlichten Angaben in Einklang zu bringen./la/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

08:36 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy UBS AG
09.10.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Deutsche Bank AG
08.10.25 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

dpa-afx Schwache Geschäfte Michelin-Aktie fällt nach Prognosesenkung - auch Continental und Pirelli unter Druck Michelin-Aktie fällt nach Prognosesenkung - auch Continental und Pirelli unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Michelin auf 38 Euro - 'Buy'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
dpa-afx Michelin-Aktie unter Druck - Continental-Aktie dreht ins Plus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 37 Euro
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Continental weiter erholt - Michelin legt nach Zahlen zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Michelin auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Reifenwerte begehrt - Analystenlob für Conti und Michelin
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
