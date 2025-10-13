Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Michelin nach einer Gewinnwarnung von 37 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung an sich sei am Markt bereits erwartet worden, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Reifenhersteller sein Ertragsziel deutlich stärker nach unten korrigiert als befürchtet. Insgesamt findet der Experte es schwierig, die Gewinnwarnung vollständig mit den von den Franzosen dazu veröffentlichten Angaben in Einklang zu bringen./la/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|08:36
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|UBS AG
|09.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|UBS AG
|09.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|UBS AG
|09.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Barclays Capital
|01.07.24
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.24
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Barclays Capital
|08:36
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.