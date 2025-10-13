UBS AG

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Reifenherstellers an sich sei keine Überraschung, das Ausmaß der Prognosekürzung sei aber größer als erwartet, schrieb David Lesne am Montag nach der Mitteilung der Franzosen. Er rechnet mit einer Senkung der Konsensschätzungen für das operative Ergebnis im aktuellen Geschäftsjahr um etwa 15 Prozent. Die Produktmix-Verbesserungen als Teil der Investmentstory seien nach wie vor valide. Trotz schwächerer Profitabilität sei auch die Generierung der freien Barmittel weiter gut und die Bilanz solide. Dies lege nahe, dass Michelin weiter eine attraktive Dividende ausschütten werde./rob/ajx/he

