Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

WKN 850739

ISIN FR0000121261

Symbol MGDDF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
JP Morgan Chase & Co.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

21:36 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einer Branchenveranstaltung der US-Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe seine Jahresziele bekräftigt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Franzosen erwarteten für das zweite Halbjahr höhere Gewinne wegen verbesserter Margen. Gründe dafür seien stabile Preise, niedrigere Rohstoffkosten und die nachlassende Inflation./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 18:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 18:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

