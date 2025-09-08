JP Morgan Chase & Co.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

21:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einer Branchenveranstaltung der US-Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe seine Jahresziele bekräftigt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Franzosen erwarteten für das zweite Halbjahr höhere Gewinne wegen verbesserter Margen. Gründe dafür seien stabile Preise, niedrigere Rohstoffkosten und die nachlassende Inflation./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 18:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 18:25 / BST

