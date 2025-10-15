Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse

Live-Mitschnitt

Statt oberflächlicher Trends stand im Webinar ein klarer Einstieg in die Grundlagen von Künstlicher Intelligenz im Mittelpunkt - verständlich erklärt, praxisnah und mit einem Augenzwinkern Richtung Börse.

Schritt für Schritt hast Du im Webinar für KI-interessierte Börsianer gelernt, was wirklich hinter den großen KI-Schlagzeilen steckt und wie sich Prompts so formulieren lassen, dass KI-Anwendungen im Alltag und bei Investments echten Mehrwert bringen. Dabei wurde auch gezeigt, wie ein spielerischer Bezug zu Börse und Finanzwelt helfen kann, komplexe Themen leichter zu durchdringen.

Hast Du das Online-Seminar verpasst? Das ist überhaupt kein Problem, Du kannst Dir hier den Mitschnitt des Webinars anschauen!

Der Workshop für Anfänger und fortgeschrittene Anleger war interaktiv aufgebaut und lud dazu ein, Fragen zu stellen, auszuprobieren und eigene Ideen einzubringen. So entstand ein lebendiger Einstieg in die Welt der Künstlichen Intelligenz, der nicht nur informierte, sondern auch inspirierte - und gezeigt hat, wie KI als hilfreicher Assistent in unterschiedlichsten Lebensbereichen genutzt werden kann.

Dein Experte

Udo Schacht, Jahrgang 66, unter dem Branding Rockstratege.com bekannt und durch KI jung geblieben im Kopf, ist vieles in einer Person - und genau das macht ihn so spannend: Investmentbanker im Unruhestand, Coach mit Soundtrack und KI-Nerd mit Haltung. Sein Weg führte ihn durch verschiedene Stationen, die unterschiedlicher kaum sein könnten:



• vom Trader und Investmentbanker im internationalen Umfeld,

• über Leiter von Vertriebsteams und Ausbildungsprogrammen,

• hin zum Coach, Autor und Speaker mit Fokus auf Klarheit, Struktur und Haltung.



Heute kombiniert er diese Erfahrungen - Finanzwelt, Führung, Coaching und Technologie - mit seiner Leidenschaft für Musik und Künstliche Intelligenz.



Wer ihn erlebt, merkt schnell: Hier spricht keiner "von oben herab", sondern einer, der Wirtschaft, Börse, Technologie und das echte Leben gleichermaßen kennt. Mit einem Augenzwinkern, klaren Worten - und immer einem Soundtrack im Herzen