DAX 24.181 -0,2%ESt50 5.605 +1,0%MSCI World 4.293 +0,4%Top 10 Crypto 15,32 -0,5%Nas 22.574 +0,2%Bitcoin 95.230 -2,4%Euro 1,1638 +0,2%Öl 62,05 -0,4%Gold 4.197 +1,3%
Intesa Sanpaolo Aktie

5,37 EUR -0,11 EUR -1,92 %
STU
5,42 EUR -0,01 EUR -0,18 %
GVIE
Marktkap. 97,42 Mrd. EUR

KGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
RBC Capital Markets

Intesa Sanpaolo Outperform

19:01 Uhr
Intesa Sanpaolo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Intesa Sanpaolo mit "Outperform" und einem Kursziel von 7 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im Rahmen des bevorstehenden Strategieplans könne die italienische Bank mit schrittweisen und kontrollierbaren Maßnahmen eine Eigenkapitalrendite von etwa 20 Prozent über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg erzielen, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in seiner am Mittwoch vorliegenden Bewertung. Angesichts der Erfolgsbilanz der Bank und ihres gut geführten Geschäftsmodells seien ferner keine revolutionären Veränderungen erforderlich, um weiterhin in puncto Profitabilität und Renditen für die Aktionäre führend sein zu können./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,42 €		 Abst. Kursziel*:
29,18%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
5,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,31%
Analyst Name:
Pablo de la Torre Cuevas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

