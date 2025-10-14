Intesa Sanpaolo Aktie
Marktkap. 97,42 Mrd. EURKGV 8,03 Div. Rendite 8,83%
WKN 850605
ISIN IT0000072618
Symbol IITSF
Intesa Sanpaolo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Intesa Sanpaolo mit "Outperform" und einem Kursziel von 7 Euro in die Bewertung aufgenommen. Im Rahmen des bevorstehenden Strategieplans könne die italienische Bank mit schrittweisen und kontrollierbaren Maßnahmen eine Eigenkapitalrendite von etwa 20 Prozent über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg erzielen, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in seiner am Mittwoch vorliegenden Bewertung. Angesichts der Erfolgsbilanz der Bank und ihres gut geführten Geschäftsmodells seien ferner keine revolutionären Veränderungen erforderlich, um weiterhin in puncto Profitabilität und Renditen für die Aktionäre führend sein zu können./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 11:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Intesa Sanpaolo Outperform
|Unternehmen:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,42 €
|Abst. Kursziel*:
29,18%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
5,37 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,31%
|
Analyst Name:
Pablo de la Torre Cuevas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
