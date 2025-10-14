DAX 24.202 -0,1%ESt50 5.610 +1,0%MSCI World 4.318 +0,9%Top 10 Crypto 15,20 -1,3%Nas 22.766 +1,1%Bitcoin 95.627 -2,0%Euro 1,1637 +0,2%Öl 62,02 -0,4%Gold 4.201 +1,4%
Apple Aktie

Marktkap. 3,16 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

UBS AG

Apple Neutral

16:26 Uhr
Apple Neutral
Apple Inc.
215,50 EUR 2,85 EUR 1,34%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Hauseigene Daten deuteten darauf hin, dass die Wartezeiten für die iPhone-17-Produktreihe in wichtigen Regionen im Wochenvergleich weiterhin konstant bis rückläufig seien, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, erwartete der Experte mit Verweis auf Daten zur iPhone-16-Produktreihe aus dem letzten Jahr./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 251,78		 Abst. Kursziel*:
-12,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 249,40		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,79%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 251,81

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

16:26 Apple Neutral UBS AG
13.10.25 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Apple Neutral UBS AG
07.10.25 Apple Neutral UBS AG
06.10.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Apple Inc.

dpa-afx Zusammenarbeit vertiefen Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China
finanzen.net Apple Aktie News: Anleger schicken Apple am Mittwochnachmittag ins Plus
finanzen.net Erste Schätzungen: Apple stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Fokus-Funktion des iPhone optimal nutzen: So funktioniert das neue Feature
finanzen.net Apple Aktie News: Apple gibt am Dienstagabend nach
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel hätte eine Investition in Apple von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx Apple-Aktie fester: "F1" mit Brad Pitt im Dezember auf Apple TV
UBS Apple – Kurslücke geschlossen
dpa-afx Apple, Snap, Google und Co.: EU ermittelt gegen US-Plattformen
Cnet Apple Boosts M5 With New Neural, GPU Architecture
Cnet Apple Brings M5 Update to Baseline MacBook Pro
Cnet Apple Vision Pro Gets an M5 Upgrade and a New Band
EN, Apple Apple Vision Pro upgraded with the M5 chip and Dual Knit Band
EN, Apple Apple unleashes M5, the next big leap in AI performance for Apple silicon
EN, Apple Apple unveils new 14‑inch MacBook Pro powered by the M5 chip
EN, Apple Apple introduces the powerful new iPad Pro with the M5 chip
Business Times Apple’s Tim Cook pledges more China investment despite Trump’s tariff threats
