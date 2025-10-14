Apple Aktie
Marktkap. 3,16 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Hauseigene Daten deuteten darauf hin, dass die Wartezeiten für die iPhone-17-Produktreihe in wichtigen Regionen im Wochenvergleich weiterhin konstant bis rückläufig seien, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, erwartete der Experte mit Verweis auf Daten zur iPhone-16-Produktreihe aus dem letzten Jahr./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Marek Szandurski / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Apple Neutral
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 220,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 251,78
|Abst. Kursziel*:
-12,62%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 249,40
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,79%
|
Analyst Name:
David Vogt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 251,81
*zum Zeitpunkt der Analyse
