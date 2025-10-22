DAX24.311 -0,1%Est505.681 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1586 -0,2%Öl62,05 +0,6%Gold4.088 -0,9%
Aktienkurs aktuell

Continental Aktie News: Continental büßt am Mittag ein

22.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 62,22 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
62,32 EUR 0,28 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 62,22 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 62,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 65.575 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 62,56 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,55 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2024 bei 41,46 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 50,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 68,88 EUR.

Am 05.08.2025 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 51,45 Prozent zurück. Hier wurden 4,86 Mrd. EUR gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,01 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Continental-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen

Continental-Aktie: Hochstufung durch Deutsche Bank AG

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
17.10.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Continental BuyUBS AG
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
16.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Continental BuyUBS AG
16.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Continental BuyUBS AG
01.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
02.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
26.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
22.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research

