Continental Aktie News: Continental am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 61,88 EUR ab.

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,6 Prozent auf 61,88 EUR ab. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,88 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66.858 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 1,10 Prozent wieder erreichen. Am 06.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,46 EUR ab. Mit Abgaben von 33,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,88 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 4,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,00 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 6,01 EUR je Aktie aus.

