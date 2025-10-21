Continental Aktie News: Continental am Nachmittag im Minus

Kurs der Continental

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 61,86 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 61,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 61,56 EUR. Bei 62,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 170.933 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,56 EUR) erklomm das Papier am 21.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,13 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2024 (41,46 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 32,97 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,88 EUR je Continental-Aktie an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 51,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,00 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,01 EUR je Continental-Aktie belaufen.

