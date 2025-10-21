DAX24.298 +0,2%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.979 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,65 -0,5%Gold4.126 -5,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Apple 865985 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Um 18 Uhr live: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co. KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Kurs der Continental

Continental Aktie News: Continental am Nachmittag im Minus

21.10.25 16:08 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Nachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 61,86 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
62,04 EUR -0,34 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 61,86 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 61,56 EUR. Bei 62,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 170.933 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,56 EUR) erklomm das Papier am 21.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,13 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2024 (41,46 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 32,97 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,88 EUR je Continental-Aktie an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 51,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,00 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,01 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Aktien-Tipp Continental-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen

Investment-Tipp Continental-Aktie: Hochstufung durch Deutsche Bank AG

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
17.10.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Continental BuyUBS AG
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
16.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Continental BuyUBS AG
16.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Continental BuyUBS AG
01.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
02.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
26.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
22.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen