ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Continental auf 'Buy' und Ziel auf 65 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Continental von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 63 auf 65 Euro angehoben. Der Reifenhersteller habe unerwartet starke Quartalszahlen abgeliefert, vor allem in puncto Ergebnis und Cashflow, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit biete sich den Anlegern ein günstiger Einstiegspunkt./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 08:10 / CET
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
