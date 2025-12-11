DAX24.278 +0,6%Est505.751 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -2,9%Nas23.418 -1,0%Bitcoin76.533 -2,7%Euro1,1756 +0,5%Öl61,00 -2,4%Gold4.278 +1,2%
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Daktronics (DAKT) im Pivotal-Point-Check: Nettogewinn-Sprung um über 25 % und 3. Quartal in Folge mit Umsatzwachstum befeuern den US-Display-Spezialisten! Daktronics (DAKT) im Pivotal-Point-Check: Nettogewinn-Sprung um über 25 % und 3. Quartal in Folge mit Umsatzwachstum befeuern den US-Display-Spezialisten!
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
Weber: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen

11.12.25 16:59 Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will nach Angaben des EVP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber das Verbrenner-Aus kippen. "Bei Neuzulassungen ab 2035 soll nun statt 100 Prozent eine 90-prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes für die Flottenziele der Automobilhersteller verpflichtend werden", sagte Weber der "Bild"-Zeitung. Auch ab 2040 wird es Webers Angaben zufolge kein 100-Prozent-Ziel geben.

Die EU-Kommission wollte den Bericht auf Anfrage zunächst nicht kommentieren. Sollten auch das Europaparlament und die EU-Staaten dem Plan, wie Weber ihn beschreibt, zustimmen, wäre das sogenannte Verbrenner-Aus vom Tisch. Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments hatten eigentlich beschlossen, dass Neuwagen in der EU ab 2035 im Betrieb kein klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO2) mehr ausstoßen dürfen.

Das hätte faktisch zur Folge, dass Neuwagen mit Verbrennungsmotor in rund zehn Jahren nicht mehr zugelassen werden dürften. Ziel ist es, die Emissionen im Verkehrssektor zu senken. Die EU-Kommission hatte nach Druck aus der Industrie und aus Mitgliedstaaten angekündigt, die Verordnung zum Verbrenner-Aus überprüfen zu wollen.

Die Brüsseler Behörde will ihre Vorschläge für mögliche Änderungen am sogenannten Verbrenner-Aus nächste Woche vorstellen. Neben Vorschlägen zum Verbrenner-Aus sollen demnach auch weitere Maßnahmen wie eine Batterie-Strategie und Vorschläge für umweltfreundlichere Dienstwagen vorgelegt werden./mjm/DP/jha

