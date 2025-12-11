DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -2,8%Nas23.516 -0,6%Bitcoin76.886 -2,2%Euro1,1758 +0,6%Öl61,02 -2,4%Gold4.282 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

Aktien Wien Schluss: Neuer Schwung für ATX-Rekordrally

11.12.25 18:20 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
5.173,1 PKT 43,2 PKT 0,84%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Rekordrally beim österreichischen Aktienleitindex ATX hat am Donnerstag wieder an Fahrt aufgenommen. Für einen positiven Impuls sorgte im späteren Handelsverlauf wohl die Aussicht auf Fortschritte in den Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg. Im Fokus stand zudem die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Vorabend, die mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte aber erwartungsgemäß ausgefallen war.

Wer­bung

Vor diesem Hintergrund schloss der Wiener Leitindex mit einem Zuwachs von 0,84 Prozent auf 5.173,12 Punkten und damit so hoch wie noch nie. Der ATX Prime gewann 0,82 Prozent auf 2.567,56 Zähler. Das europäische Umfeld ging ebenfalls mit Gewinnen aus dem Geschäft.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe ein Referendum über die Frage der territorialen Kontrolle im Osten des Landes ins Spiel gebracht, berichteten unter anderem die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters am späten Donnerstagnachmittag. Die USA hätten inzwischen eine entmilitarisierte Wirtschaftszone in der Ostukraine vorgeschlagen. "Die Russen wollen den gesamten Donbass - das akzeptieren wir nicht", zitierte Bloomberg Selenskyj. "Ich glaube, dass das ukrainische Volk diese Frage beantworten wird. Ob in Form von Wahlen oder einem Referendum, das ukrainische Volk muss mitreden können."

Die lange erwartete Zinsentscheidung der Fed sorgte unterdessen nur für geringe Kursbewegungen. Laut Raiffeisen-Ökonom Franz Zobl wurden die Erwartungen an eine "falkenhafte Zinssenkung" erfüllt. So enthalte bereits der geldpolitische Beschluss Formulierungen, die auf eine mögliche Pause im Zinssenkungszyklus hindeuteten. Zudem habe es im Entscheidungskomitee Gegenstimmen gegeben, und auch die aktualisierten Wirtschaftsprognosen signalisierten eine breite Bereitschaft, die Leitzinsen konstant zu halten.

Wer­bung

Die Meldungslage zu den österreichischen Unternehmen gestaltete sich unterdessen dünn. Etwas Unterstützung bekam der ATX von den schwer gewichteten Bankaktien Erste Group (Erste Group Bank) und BAWAG, die jeweils knapp ein Prozent gewannen. Zudem legten Andritz um 1,8 Prozent zu. Unter den weiteren Schwergewichten schlossen OMV und Verbund hingegen mit Abgaben von bis zu einem Prozent.

Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) stiegen um 2,8 Prozent. Ein Handelsgericht im russischen Kaliningrad könnte noch in diesem Jahr eine Entscheidung in einer weiteren Schadenersatzklage gegen die Raiffeisenbank Russland fällen. Nachdem die Verhandlung zur im August eingebrachten Klage erst am 20. November auf Januar vertagt worden war, wurde sie nun auf 18. Dezember vorverlegt. In der Klage fordert der russische Strabag-Aktionär (STRABAG SE) Rasperia 339 Millionen Euro Schadenersatz von Strabag-Mitaktionären sowie der Raiffeisenbank Russland.

Unter den Nebenwerten legten Mayr-Melnhof (Mayr-Melnhof Karton) Karton um 1,9 Prozent auf 82,70 Euro zu. Die Analysten der Baader Bank haben das 6-Monats-Kursziel für die Aktien von 137 auf 130 Euro gesenkt. Die "Buy"-Empfehlung wurde vom Analysten Varun Sikka bestätigt. Sikka sieht weiterhin ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktien. Allerdings sei ein Zeitplan für einen nachhaltigen Turnaround ungewiss, da das Unternehmen zu stark von der Konsumentenstimmung abhängig sei./spa/lof/APA/men

Mehr zum Thema ATX

18:20Aktien Wien Schluss: Neuer Schwung für ATX-Rekordrally
17:57Gewinne in Wien: ATX verbucht letztendlich Gewinne
15:57Börse Wien in Grün: ATX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus
12:25Pluszeichen in Wien: ATX freundlich
09:27Anleger in Wien halten sich zurück: ATX fällt zum Start zurück
08:22RBI: Russisches Gericht verhandelt Klagen im Dezember
04:45Lenzing-Betriebsräte wollen keinen ganz neuen Chef
10.12.25Aktien Wien Schluss: ATX kaum verändert vor US-Zinsentscheid
mehr