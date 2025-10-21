DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,32 -1,9%Nas23.009 +0,1%Bitcoin97.944 +3,1%Euro1,1615 -0,3%Öl61,40 +0,8%Gold4.117 -5,5%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt MTU auf 'Buy' - Ziel 470 Euro

21.10.25 17:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
382,80 EUR 17,00 EUR 4,65%
News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU (MTU Aero Engines) nach Zahlen des US-Konzerns RTX auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Chloe Lemarie zog in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein ermutigendes Fazit von den Resultaten. RTX habe im Aftermarket-Geschäft der Triebwerkssparte Pratt & Whitney solide abgeschnitten. Sie erwähnte, dass Kommentare zur Rückrufaktion der GTF-Triebwerke, an denen auch MTU beteiligt ist, deutlich positiver ausgefallen seien als befürchtet./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

