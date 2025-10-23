Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 63,60 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 63,60 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 63,96 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 135.742 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 63,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 0,56 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,46 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,18 EUR aus. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 68,88 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 51,45 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

