ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Continental auf 60 Euro - 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental wegen der Aumovio-Abspaltung von 80 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe noch ein bisschen was zu tun, schrieb Michael Aspinall in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht der im Umbau zum reinen Reifenhersteller befindlichen, neuen Conti. Er geht davon aus, dass die Hannoveraner im dritten Quartal bei der Marge im Reifengeschäft am unteren Ende der Zielspanne gelandet sind und bei ContiTech sogar darunter. Höhere Kosten stellten ebenfalls ein Fragezeichen hinter die angestrebte konzernweite Marge - auch im vierten Quartal. Seine Schätzungen und das Kursziel passte Aspinall an die bereits vollzogene Abspaltung des Autozuliefer-Geschäfts Aumovio an./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:31 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:31 / ET
