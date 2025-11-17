ANALYSE-FLASH: DZ Bank passt fairen Wert für Netflix nach Aktiensplit an
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach dem vollzogenen Aktiensplit von 1.500 auf 145 US-Dollar angepasst und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das aktuelle Kursniveau und der nach dem Aktiensplit optisch günstigere Titel böten eine hervorragende Einstiegsmöglichkeit in die boomende Streamingwelt, schrieb Markus Leistner in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Streaming-Gigant profitiere weiterhin von seinen exklusiven Inhalten, der günstigeren, werbefinanzierten Abo-Variante sowie von einem schwachen US-Dollar. Die Pipeline sei für das Abschlussquartal bestens gefüllt, und mit der letzten Staffel von "Stranger Things" erscheine zudem ein Serienhit mit Suchtpotenzial. Netflix führte einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 durch. Das heißt: Wer 10 Aktien im Depot hatte, hält künftig 100. Der rechnerische Wert der Aktie sinkt damit um 90 Prozent; der bereinigte Schlusskurs der Aktie liegt damit bei 111,217 Dollar./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
