Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren fliehen am Nachmittag aus Netflix

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 90,0 Prozent auf 111,12 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 90,0 Prozent auf 111,12 USD. Bei 110,34 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 110,77 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.133.254 Stück gehandelt.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 134,09 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.11.2025 auf bis zu 110,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,39 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.249,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 21.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,64 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,78 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.01.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 25,36 USD je Aktie belaufen.

