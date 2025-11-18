DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.547 -0,7%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1584 -0,1%Öl65,01 +1,5%Gold4.075 +0,7%
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagabend mit Kursplus

18.11.25 20:23 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagabend mit Kursplus

Die Aktie von Netflix zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,6 Prozent auf 114,25 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
99,39 EUR 3,73 EUR 3,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 114,25 USD. Den Tageshöchststand markierte die Netflix-Aktie bei 115,10 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,29 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.550.122 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 134,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 80,95 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Mit Abgaben von 29,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,269 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.057,33 USD je Netflix-Aktie aus.

Netflix veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,59 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,06 Prozent auf 11,64 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Netflix am 15.01.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,23 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

Redaktion finanzen.net

