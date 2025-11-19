DAX23.208 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,2%Nas22.551 +0,5%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,38 -2,2%Gold4.071 +0,1%
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street uneins -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Profil
Aktienentwicklung

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

19.11.25 16:08 Uhr

19.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Minus bei 110,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
96,82 EUR -0,40 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 110,77 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 110,75 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,82 USD. Zuletzt wechselten 1.363.326 Netflix-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 134,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 21,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,12 USD am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,86 Prozent.

Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,239 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.057,33 USD.

Netflix gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,59 USD gegenüber 0,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,06 Prozent auf 11,64 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.01.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,54 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com

