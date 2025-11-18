Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 111,76 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 111,76 USD nach oben. Bei 111,88 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,29 USD. Zuletzt wechselten 1.227.607 Netflix-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,09 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 19,98 Prozent Luft nach oben. Bei 80,95 USD fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,269 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.057,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 21.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 11,64 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.01.2026 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2026 3,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

