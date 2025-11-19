DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.457 +0,1%Bitcoin76.914 -4,0%Euro1,1523 -0,5%Öl63,56 -1,9%Gold4.072 +0,1%
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verliert am Mittwochabend

19.11.25 20:23 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verliert am Mittwochabend

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,9 Prozent auf 109,66 USD ab.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 109,66 USD. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 108,61 USD. Mit einem Wert von 112,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 4.232.171 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 134,09 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 22,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,11 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,239 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.057,33 USD.

Netflix veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11,64 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 9,78 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.01.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,54 USD je Netflix-Aktie.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com

