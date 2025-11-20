Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer
Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 109,82 USD abwärts.
Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 109,82 USD. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,09 USD ab. Bei 111,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.068.194 Netflix-Aktien gehandelt.
Bei 134,09 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 22,10 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 82,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,22 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,239 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 1.057,33 USD.
Netflix ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 USD gegenüber 0,54 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,64 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 9,78 Mrd. USD eingefahren.
Die Netflix-Bilanz für Q4 2025 wird am 15.01.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 2,54 USD in den Büchern stehen haben wird.
Alle: Alle Empfehlungen