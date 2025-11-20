Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Donnerstagabend schwächer
Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 106,17 USD ab.
Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 106,17 USD. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 106,13 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,03 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.521.872 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 134,09 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,30 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten Netflix-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,239 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.057,33 USD je Netflix-Aktie aus.
Am 21.10.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Netflix ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 11,64 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,06 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Netflix am 15.01.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,54 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Netflix Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|19.11.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.11.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|31.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Netflix Buy
|UBS AG
|18.11.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.04.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
